Звезда сериала "Кадетство" Валерия Ланская отправилась отдыхать в Сочи и поделилась с подписчиками летними кадрами.
Так, на одном из снимков она предстала в купальнике голубого цвета на фоне моря. Свой снимок она сопроводила подписью об окончании лета.
"Неумолимо скоротечно пролетело. Оставлю на память. В общей сложности у меня было 20 дней лета", — написала она в своем блоге.
Актриса Ленская признавалась, что предпочитает отдыхать в Крыму, но в этот раз поехала в Сочи. На отдых она отправилась со своим сыном и мамой. Поездка на троих обошлась семье Ланских в 300 тысяч рублей.
Ранее в своем блоге Ксения Бородина похвасталась фигурой на отдыхе в Турции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.