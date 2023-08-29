Актриса Валерия Ленская похвасталась фигурой на отдыхе в Сочи

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Кадетство" Валерия Ланская отправилась отдыхать в Сочи и поделилась с подписчиками летними кадрами.

Фото: кадры из шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ

Так, на одном из снимков она предстала в купальнике голубого цвета на фоне моря. Свой снимок она сопроводила подписью об окончании лета.

"Неумолимо скоротечно пролетело. Оставлю на память. В общей сложности у меня было 20 дней лета", — написала она в своем блоге.

Актриса Ленская признавалась, что предпочитает отдыхать в Крыму, но в этот раз поехала в Сочи. На отдых она отправилась со своим сыном и мамой. Поездка на троих обошлась семье Ланских в 300 тысяч рублей.

Ранее в своем блоге Ксения Бородина похвасталась фигурой на отдыхе в Турции.

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