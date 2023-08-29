Певица Слава снова начала пить из-за конфликта с Хайдаровым

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава вместе с коллегой Любовью Успенской уже месяц судятся с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. На фоне стресса у артистки вылезло много проблем со здоровьем. К тому же она стала выпивать.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

"Надо пропить успокоительные таблеточки. Смотрю свои видео и понимаю, что на них не очень красиво выгляжу. Говорю на роликах все правильно, но на них сильно ругаюсь. Пьяный вид никуда не годится. Я очень эмоциональный человек и сопереживающий", — подчеркнула она.

При этом на нервной почве певица потеряла голос, оказалось, что все дело в психосоматика. Сначала она подозревала у себя вирус, а затем и аллергию, но оказалось, что все дело в голове.

"Это нервная история, сильно за это переживаю. Дело двигается, но не так быстро. Они делают подкупные статьи про Лену, звонят пострадавшим девочкам и угрожают, сами пишут статьи про угрозы себе", — заявила Слава.

Ранее певица Слава раскрыла причины расставания с супругом бизнесменом Анатолием Данилицким.

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