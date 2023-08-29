Итальянцы требуют арестовать Канье Уэста из-за интима в общественном месте

Голливудский певец Канье Уэст и его возлюбленная, дизайнер Бьянка Цензора проводят отпуск в Италии. Сначала они отдыхали в Тоскане, а затем отправились в Венецию.

Фото: prt scr youtube.com/GQ Russia

Так, местную публику они шокировали своим неоднозначным поведением. Их поймали за интимным моментом в общественном месте. Супруги отправились на водную экскурсию по каналам. Исполнитель сидел на возвышении, спустив штаны, а его жена опустилась чуть ниже и обнимала его.

Католики итальянского происхождения выступили с критикой звезд и потребовали арестовать их за неуважение общественного мнения. По их словам, демонстрация обнаженных частей тела является "непристойным поведением".

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