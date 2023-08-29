Певица IOWA рассказала об изменениях после рождения сына

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Катя IOWA перестала сомневаться в себе с появлением сына Льва. Об этом она рассказала в интервью изданию StarHit.

Фото: prt scr youtube.com/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

По ее словам, в новом статусе она приобрела смелость и уверенность, особенно, что касается общения с другими людьми.

"Кормящая мать начинает чувствовать, что она стоит крепко на ногах, что выполняет главную миссию — она выкармливает человека! Некогда сомневаться в себе. Нужно решаться и действовать. Рука и воля тверды", — заявила певица.

Артистка стала мамой впервые в марте текущего года. Со своим мужем гитаристом из коллектива IOWA они вместе больше десяти лет.

Ранее певица Саша Савельева рассказала, почему скрывает от публики сына Леона.

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