Светлана Немоляева посмеялась над словами Калныньш и Вайкуле, «кормивших весь Союз»

Актриса Светлана Немоляева прокомментировала поведение латвийских артистов Лаймы Вайкуле и Вара Калныньша, которые заявляли, что Союз их обделил. Якобы Вайкуле "кормила весь Союз", а Калныньш "приносил миллионы, а зарабатывал гроши".

Фото: prt scr youtube.com/ Историс - Откройте, Давид!

"Мне просто смешно! Сказать про то, что актеры кормят страну, — это неправильно. Страна кормит актеров, а актеров любят зрители, обожают. Кого-то не забывают никогда, а кто-то проходит мимо популярности. Конечно, в Союзе Лайму Вайкуле любили, она была интересной певицей в нашей стране. И Калныньша тоже любили, он был интересным актером. Но когда он сказал, что больше не будет сниматься в русских фильмах, один мой приятель, театральный актер, рассмеялся и сказал: а в каких он еще снимался? Где он снимался? В Голливуде? Он снимался только в российских фильмах, больше нигде", — заявила артистка в беседе с "Аргументами и Фактами".

Также она отметила, что до СВО Ивар казался ей адекватным, ведь они были знакомы.

Светлана Немоляева стала почетным гостем российского кинофестиваля "Волгоградский факел". В беседе с журналистами актриса также рассказала, что не понимает сбежавшую из России Чулпан Хаматову.

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