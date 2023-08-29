Анастасия Костенко призналась в проблемах после раздельного отпуска с мужем

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Костенко недавно отправилась в родные края, чтобы повидать родных и близких. Как оказалось, перед ней встал непростой выбор.

Фото: Личный аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram

"Я разрывалась между двух событий: полететь с мужем на три дня на Кипр на день рождения его партнера или же осуществить давно задуманное — поехать на родину. Мои бабушки и дедушки не молодеют, и они нас очень ждали. Мы их не видели год. Конечно, я выбрала визит к родственникам", — рассказала многодетная мать.

Она уже вернулась в Москву, и подписчики отметили, что на сторис она выглядит расстроенной. По ее словам, сейчас "нелегкие времена", и пообещала все рассказать, когда будет готова.

В то время как Костенко и трое ее детей отправились в Сальск в Ростовской области, откуда она родом, ее супруг, футболист Дмитрий Костенко улетел на Кипр. Там он отметил день рождения своего приятеля Александра Тарасова, более известного как T-Killah.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.