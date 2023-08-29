Анна Семенович предстала в молодежном и дерзком образе

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович постоянно удивляет публику новыми образами. Она вновь предстала перед публикой в необычном одеянии с ярким макияжем, чем поспешила поделиться в соцсетях.

Фото: prt scr youtube.com/Рум Турист

Экс-солистка группы "Блестящие" целый день провела в компании визажистов и стилистов. В волосы ей вплели длинные пряди белого цвета. Сама она поделилась бэкстейджем со своими поклонниками в социальных сетях.

Комментаторы пришли в восторг от непредсказуемости артистки и отметили, что ей очень подходит "деркзий" образ.

Ранее Анна Семенович поймала букет невесты и заявила, что выходит замуж.

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