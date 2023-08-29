Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Царьград": Мигранты гнездятся на наших миллиардах материнского капитала
В Петербурге более 60% горожан хотят запрета аренды электросамокатов
Анастасия Костенко призналась в проблемах после раздельного отпуска с мужем
Риттер: ВСУ потеряли большую часть ударных бригад, не прорвав российскую оборону
Академик Комков: возвращение к лучшим традициям отечественного образования поможет бороться с травлей в школе
Папа Римский оправдался за слова о "великой России"
Верховный Суд РФ разрешил увольнять сотрудников, выпивающих на рабочем месте
Актриса Кристина Асмус сильно похудела после ротовируса
Четыре человека погибли в результате падения вертолёта Ми-8 в Челябинской области

Анна Семенович предстала в молодежном и дерзком образе

0:43
Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович постоянно удивляет публику новыми образами. Она вновь предстала перед публикой в необычном одеянии с ярким макияжем, чем поспешила поделиться в соцсетях.

Анна Семенович предстала в молодежном и дерзком образе
Фото: prt scr youtube.com/Рум Турист

Экс-солистка группы "Блестящие" целый день провела в компании визажистов и стилистов. В волосы ей вплели длинные пряди белого цвета. Сама она поделилась бэкстейджем со своими поклонниками в социальных сетях.

Комментаторы пришли в восторг от непредсказуемости артистки и отметили, что ей очень подходит "деркзий" образ.

Ранее Анна Семенович поймала букет невесты и заявила, что выходит замуж.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
Мужчина тайно отвез новорожденную дочь в РФ из Литвы
Мужчина тайно отвез новорожденную дочь в РФ из Литвы
Последние материалы
Провал контрнаступа приведёт к признанию Зеленского нелегитимным и подставит Байдена
Юмористка Наталья Краснова обнародовала кадры с четвертой свадьбы
Байден во время разговора забыл фамилию министра, к которому обратился
Shot: в Подмосковье пенсионерки напали на бездомную собаку и провели обряд
Врач-диетолог назвала правильные способы приготовления кабачков
"База": фигуристка Алина Горбачёва пропала после ссоры с тренером
Украинка попыталась вывезти полуголого мужа за границу в нише для запасного колеса
Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкой
Жена Прилучного обнародовала редкое видео с четырехмесячным сыном
Житель Ставрополья погиб из-за коровы своего родственника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников