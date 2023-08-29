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Юмористка Наталья Краснова обнародовала кадры с четвертой свадьбы

1:05
Шоу-бизнес

Юмористка и писательница Наталья Краснова в четвертый раз вышла замуж. Избранником звезды стал мужчина по имени Ринат, с которым они познакомились в приложении для знакомств.

Юмористка Наталья Краснова обнародовала кадры с четвертой свадьбы
Фото: личный аккаунт Натальи Красновой в Инстаграм

В своих соцсетях 44-летняя артистка опубликовала кадры с прошедшего торжества. Супруги устроили фотосессию, пока им оформляли документы в МФЦ.

Наталья выбрала для праздника белое струящееся платье и сообщила всем, что отказалась от нижнего белья.

"Сильной женщине трусы не нужны", — посмеялась она.

Напомним, что с третьим супругом, который был младшее нее на 16 лет, она развелась в прошлом году. Официальное предложение руки и сердца от нового избранника Наталья получила 11 июня текущего года. Мужчина сделал кольцо из метеорита, упавшего на Челябинск, как символ того, что им никакой ужас не страшен, заявила Краснова.

Ранее стало известно, что Наталья Краснова выходит замуж в четвертый раз.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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