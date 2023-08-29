Актриса Зепюр Брутян и актер Павел Прилучный счастливы в браке, 28 апреля звезды стали родителями — на свет появился их сын Микаэль. Вчера малышу исполнилось четыре месяца, и артистка выложила нежное видео с наследником.
Она с малышом были одеты в одну цветовую гамму, вместе они позировали на фоне загородного дома, однако лицо Микаэля супруга Прилучного тщательно прикрывала.
"Четыре месяца назад я стала мамой самого чудесного малыша. Мое сердечко, мой мир, моя душа! Спасибо, что выбрал нас. Огромное счастье быть твоими родителями", — призналась молодая мама.
Также она поделилась домашними кадрами — она внимательно наблюдала за сыном, а затем протянула ему ладонь, которую он обхватил маленькими пальчиками.
Ранее Зепюр Брутян и Павел Прилучный отметили первую годовщину свадьбы, в честь чего пара опубликовала трогательное видео.
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