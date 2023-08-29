Телеведущая Виктория Боня рассказала о затянувшейся пластической операции

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня несколько дней назад заявила, что прилетела в США к знаменитому хирургу, чтобы провести пластическую операцию на лице. Звезда поделилась в своем Telegram-канале первыми впечатлениями.

Фото: prt scr youtube.com/Cергей Косенко

По результатам хирургического вмешательства Боня должна была получить "лисьи глазки". Запланированная операция должна была длиться 8 часов, однако хирургам понадобилось на 6 часов больше. По словам телеведущей, причиной стали осложнения из аппаратной косметологии, к которой до этого прибегала Виктория.

"Всем привет! Операция прошла отлично (хотя шла 14 часов, вместо 8). Потом расскажу подробно, из-за чего и почему (вы удивитесь) Еще, собрала море интересной информации у доктора, которая наверняка заинтересует всех девушек", — поделилась Виктория снимком из больничной палаты.

Телеведущая отметила, что в ее клинике великолепный уход, поэтому она быстро восстанавливается.

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