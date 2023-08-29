Журналистка Ксения Собчак пришла в салон красоты в пиджаке с глубоким декольте

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак не часто публикует в своих социальных сетях откровенные снимки. Однако в этот раз звезда превзошла сама себя.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

41-летняя телеведущая рассказала подписчикам в соцсетях о своем походе в салон красоты. На снимке звезда запечатлена в синем пиджаке с глубоким вырезом, который она надела на голое тело. Кроме того, на шее Собчак красовалась подвеска с надписями в старославянском стиле.

"Вот этот момент, когда ты, изголодавшийся по нормальному маникюру и любимому косметологу, впервые после долгого отсутствия, ложишься в удобное кресло и тебя одновременно мажут, стригут, красят и массируют. Он бесценен", — подписала эмоциями Ксения.

В комментариях поклонники оценили, что после похода в салон красоты Собчак выглядит великолепно. Кроме того, подписчики обратили внимание на грудь журналистки, которые выглядела непривычно большой.

Ранее телеведущая Ксения Собчак оправдалась перед поклонниками за свой заграничный отдых.

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