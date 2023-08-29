Продюсер Иосиф Пригожин назвал Валерию сумасшедшей бабушкой

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как его супруга певица Валерия справляется с ролью бабушки. По его словам, артистка тратит все свое время на внучку.

Фото: Личный аккаунт Валерии в Instagram

Пригожин в беседе с журналистами "МК" назвал свою супругу "сумасшедшей бабушкой". По его словам, артистка готова в любую минуту бросить все свои дела и "прилететь" к малышке Селин.

"Валерия — сумасшедшая бабушка, потому что в любую удобную секунду она летит к Селинке. Бросает все — неважно, что у нее сегодня. Вся жизнь направлена к Селинке", — поделился Иосиф.

Продюсер отметил, что такая забота дает результаты. Сейчас внучка уже ходит, читает и многое понимает. По его словам, девочка даже пытается сочинять собственные песенки и стихи.

Напомним, что сын Валерии Арсений Шульгин официально женился на блогерше Лиане Волковой в августе 2020 года. В январе 2021 года у пары родилась дочь, которую назвали Селин.

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