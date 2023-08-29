Актриса Юлия Меньшова рассказала о травме руки из-за конфликта с сыном

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала в видео на своем YouTube-канале "Сама Меньшова", что однажды чуть не сломала руку во время спора с сыном. Причиной конфликта стал вопрос об образовании наследника.

Фото: prt scr youtube.com/Сама Меньшова

По словам Меньшовой, ее сын Андрей не хотел идти получать образование после окончания средней школы — мальчик собирался снимать кино в YouTube. Артистке категорически не нравилась эта идея, поэтому у них возник конфликт.

"Я единственный раз в своей жизни кричала до хрипоты и почти сломала себе руку, потому что била кулаком о стол. Я говорила ему: "Я приму твой выбор, но тогда все - лафа закончилась. Тогда ты вступил во взрослую жизнь прямо сейчас, а не через четыре года после окончания вуза", — вспомнила Меньшова.

Актриса отметила, что тогда поставила сыну жесткий ультиматум, из-за которого он был вынужден поступить в институт. В тоге мальчик сделал так, как велела его мать. Но в тот момент, по словам актрисы, их отношения были очень плохими.

Напомним, что 54-летняя Юлия Меньшова воспитывает двоих детей от актера Игоря Гордина — 26-летнего сына Андрея и 20-летнюю дочь Таисию.

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