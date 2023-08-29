Певица Ольга Бузова потеряла голос после концерта в Серпухове

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Ольга Бузова сразу после возвращения из отпуска в Турции решила дать концерт в Серпухове. Выступление на открытой площадке дало о себе знать — артистка переохладилась и заболела.

Фото: Instagram Ольги Бузовой

Певица сообщила в соцсетях, что вынуждена несколько дней помолчать, так как у нее возникли проблемы с голосом. Теперь Бузова публикует в соцсетях грустные фотографии и видео, где она не комментирует происходящее в кадре.

"Выпила лекарства, чай. А сейчас слышу и понимаю, нужна пауза", — написала артистка.

Стоит отметить, что 37-летняя певица ранее сталкивалась с подобной проблемой со здоровьем, поэтому она знает, как ей лучше восстанавливаться в данной ситуации.

Ранее певица Ольга Бузова отправилась в концертный тур по России. Побывав на Алтае, звезда рассказала о чудесах природы этого края.

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