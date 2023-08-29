Актриса Любовь Толкалина нырнула в море без бюстгальтера

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Любовь Толкалина постоянно сталкивается с критикой подписчиков из-за слишком откровенных фотографий, однако это не останавливает звезду.

Фото: личный аккаунт Любови Толкалиной в Инстаграм

Артистка опубликовала в соцсетях ролик с отдыха в Венеции. Толкалина решила искупаться в море топлес. На кадрах видео Любовь заходит в бушующее море без верха купальника.

"Наконец-то и со мной море", — написала артистка.

Напомним, что Любовь Толкалина объясняла в соцсетях причину того, что она часто публикует откровенные снимки. По словам 45-летней актрисы, таким образом она может наблюдать за изменениями в своем теле и оставаться в форме. При этом, всем критикующим недоброжелателям она отвечает, что никого не держит на своей странице и не заставляет смотреть на ее фотографии.

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