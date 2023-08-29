Актер Вячеслав Манучаров ответил на критику Михаила Ширвиндта

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров ответил на оскорбления своего Михаила Ширвиндта. В своем Telegram-канале артист заявил, что ему неловко за своего коллегу, который позорит фамилию отца.

Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Скандал возник после недавнего интервью, которое Манучаров взял у Валентины Талызиной. 88-летняя актриса сделала ряд громких заявлений о своих коллегах артистах. Слова народной артистки вызвали большой резонанс и мимо этой темы не смог пройти Михаил Ширвиндт. Он раскритиковал актрису, а также оскорбил интервьюера, назвав его "мелким провокатором".

Манучаров не стал молчать и заявил, что не видит смысла комментировать реплики "косноязычного ведущего". По его словам, Михаил ощущает свою значимость только из-за знаменитой фамилии, а сам он ничего не добился. Актер также встал на защиту своих гостей в интервью.

"Что касается откровенного хамства в адрес народных артисток России, то за это в приличном обществе били по лицу. Потому что только подлец и мерзавец может назвать легенд, которые являются достоянием нашей культуры, "полоумными старушками", — заявил он.

Вячеслав также добавил, что человек, который приписывает мудрым женщинам "полоумие" и "помешательство", поступает подло.

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