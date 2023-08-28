Фронтмен группы "Звери" Роман Билык исполнил песню по итогам своего визита с концертом в Донбасс.
Роман Билык спел песню о том, как его пригласили на "прифронтовую". Видео, появилось в микроблоге композитора Германа Осипова.
Музыкант в своей песне пожелал ребятам слаще жить и листать новостную ленту "под вино".
"Знаем, вам там нелегко, всюду "иноагенты".
А когда вернетесь вы с кадрами отснятыми,
Станете для "чистеньких" нерукопожатными", — гласит фрагмент текста песни в исполнении солиста группы "Звери".
Ранее сообщалось, что солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк снял видео с обращением к лидеру группы "Звери" Роману Билыку.
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