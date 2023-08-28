Солист группы "Звери" спел песню о поездке в Донбасс: вам там нелегко, всюду иноагенты

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фронтмен группы "Звери" Роман Билык исполнил песню по итогам своего визита с концертом в Донбасс.

Фото: ВК-аккаунт Романа Билыка

Роман Билык спел песню о том, как его пригласили на "прифронтовую". Видео, появилось в микроблоге композитора Германа Осипова.

Музыкант в своей песне пожелал ребятам слаще жить и листать новостную ленту "под вино".

"Знаем, вам там нелегко, всюду "иноагенты".

А когда вернетесь вы с кадрами отснятыми,

Станете для "чистеньких" нерукопожатными", — гласит фрагмент текста песни в исполнении солиста группы "Звери".

Ранее сообщалось, что солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк снял видео с обращением к лидеру группы "Звери" Роману Билыку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.