Народный артист России Владимир Машков объяснил, как нужно вести себя с родными, которые осуждают проведение спецоперации на Украине.
Звезда сериала "Идиот", дочь которого живёт США и активно выступает против СВО, уверен, что не стоит объяснять что-либо родным, которые придерживаются других взглядов.
"Придётся забыть о них", — сказал Машков.
Он призвал смотреть на новое поколение россиян.
Весной 2022 года Машков обратился к дочери Марии Машковой с призывом вернуться в Россию и попросить прощения у Родины.
Ранее сообщалось, что дочь Владимира Машкова не разговаривает с отцом уже больше года из-за разных взглядов на СВО.
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