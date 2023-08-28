Машков поделился стратегией поведения с родными, выступающими против СВО

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Владимир Машков объяснил, как нужно вести себя с родными, которые осуждают проведение спецоперации на Украине.

Фото: ВК-аккаунт Владимира Машкова

Звезда сериала "Идиот", дочь которого живёт США и активно выступает против СВО, уверен, что не стоит объяснять что-либо родным, которые придерживаются других взглядов.

"Придётся забыть о них", — сказал Машков.

Он призвал смотреть на новое поколение россиян.

Весной 2022 года Машков обратился к дочери Марии Машковой с призывом вернуться в Россию и попросить прощения у Родины.

Ранее сообщалось, что дочь Владимира Машкова не разговаривает с отцом уже больше года из-за разных взглядов на СВО.

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