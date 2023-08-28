Лидер украинского музыкального коллектива "Бумбокс" Андрей Хлывнюк снял видео для солиста группы "Звери" Романа Билыка.
Исполнитель хита "Белые обои, чёрная посуда" обратился к коллеге из России с фронта. На кадрах Хлывнюк предстал с беспилотником самолётного типа в руках.
"Рома, извини, у меня самолёт", — сказал солист группы "Бумбокс" и засмеялся, демонстрируя дрон.
Хлывнюк служит в ВСУ оператором БПЛА.
Фронтмен группы "Звери" Роман Билык удалил из социальных сетей свои антивоенные посты и выступил перед участниками СВО с концертом.
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