Украинский музыкант Хлывнюк обратился к солисту группы "Звери": Рома, извини

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер украинского музыкального коллектива "Бумбокс" Андрей Хлывнюк снял видео для солиста группы "Звери" Романа Билыка.

Фото: ВК-аккаунт Романа Билыка

Исполнитель хита "Белые обои, чёрная посуда" обратился к коллеге из России с фронта. На кадрах Хлывнюк предстал с беспилотником самолётного типа в руках.

"Рома, извини, у меня самолёт", — сказал солист группы "Бумбокс" и засмеялся, демонстрируя дрон.

Хлывнюк служит в ВСУ оператором БПЛА.

Фронтмен группы "Звери" Роман Билык удалил из социальных сетей свои антивоенные посты и выступил перед участниками СВО с концертом.

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