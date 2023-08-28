Певица Слава честно о причине расставания с мужем бизнесменом Данилицким: "Он решил повеселиться с проститутками"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Слава эмоционально рассказала о своем разрыве с бизнесменом Анатолием Данилицким более полугода назад, но не раскрывала причины расставания. Недавно она решилась на откровения.

Фото: Личный аккаунт Славы в Instagram

StsrHit пишет, что зимой Слава внезапно объявила о разрыве с Анатолием в своих социальных сетях. Позже звезда заявила, что намерена найти новую любовь.

Слава не раскрыла причину своего разрыва с Анатолием, только указала, что "произошли небольшие косяки с его стороны". В настоящее время Слава и Анатолий находятся в хороших отношениях. Она подтвердила, что у них все хорошо и любовь между ними продолжается.

Слава также вспомнила о предыдущем разрыве с Анатолием, который произошел около 12 лет назад. Она рассказала, что они оба нашли новых партнеров в то время, и это стало одной из причин их разрыва. Она также рассказала, что на этот раз причиной разрыва было то, что у нее было много работы, а в это время Анатолий решил повеселиться с девушками по вызову в ночном клубе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.