31-летняя Дарья Мельникова вернулась в сериал "Папины дочки"

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StarHit пишет, что поклонники легендарного сериала 2000-х "Папины дочки" уже ожидают премьеру продолжения "Папины дочки. Новые". Первая серия выйдет 18 сентября. Среди актерского состава мы увидим Дарью Мельникову — она сыграет повзрослевшую Женю Васнецову. Для многих это стало удивлением, потому что ранее ее вычеркнули из каста продолжения, хотя Мирославу Карпович (Маша), Лизу Арзамасову (Галина Сергеевна) и Екатерину Старшову (Пуговка) пригласили.

Фото: Личный аккаунт Дарьи Мельниковой в Instagram

В продолжении сериала героиня Мельниковой — Женя останется такой же ярой спортсменкой. Это ее подведет — потому что очередной спортивный рекорд закончится в отделении скорой помощи.

Для Даши сериал — одно большое яркое воспоминание юности.

"Тогда у нас сложился по-настоящему дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий. Надеюсь, в новом сезоне будет так же. Мне уже довелось поработать с Витой и Евой — нашими новыми дочками. Они маленькие профессионалы!"

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