Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Бессараб назвала неприемлемым предложение повысить сумму маткапитала
Кандидат в главы США Рамасвами пообещал принять контроль РФ над новыми регионами
В Таллине сообщили об отмене концерта Максима Галкина*
В Москве двое мужчин устраивали вечеринки рядом с телом умершего 84-летнего отца
MWM: украинские истребители не могут противостоять ВС России
В Москве задержали мужчину за провоз незадекларированных часов стоимостью 4,5 млн рублей
Политолог Ярошенко: России не следовать возобновлять зерновую сделку
Нарколог Поликарпов: потеря контроля над количеством выпитого — признак начинающегося алкоголизма
Зеленский уверен, что США предоставят Украине гарантии безопасности по израильской модели

31-летняя Дарья Мельникова вернулась в сериал "Папины дочки"

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что поклонники легендарного сериала 2000-х "Папины дочки" уже ожидают премьеру продолжения "Папины дочки. Новые". Первая серия выйдет 18 сентября. Среди актерского состава мы увидим Дарью Мельникову — она сыграет повзрослевшую Женю Васнецову. Для многих это стало удивлением, потому что ранее ее вычеркнули из каста продолжения, хотя Мирославу Карпович (Маша), Лизу Арзамасову (Галина Сергеевна) и Екатерину Старшову (Пуговка) пригласили.

31-летняя Дарья Мельникова вернулась в сериал "Папины дочки"
Фото: Личный аккаунт Дарьи Мельниковой в Instagram

В продолжении сериала героиня Мельниковой — Женя останется такой же ярой спортсменкой. Это ее подведет — потому что очередной спортивный рекорд закончится в отделении скорой помощи.

Для Даши сериал — одно большое яркое воспоминание юности.

"Тогда у нас сложился по-настоящему дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий. Надеюсь, в новом сезоне будет так же. Мне уже довелось поработать с Витой и Евой — нашими новыми дочками. Они маленькие профессионалы!"

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
Зеленский обещает осенью попрошайничать много, как никогда
Зеленский обещает осенью попрошайничать много, как никогда
Последние материалы
В Таллине сообщили об отмене концерта Максима Галкина*
В Москве двое мужчин устраивали вечеринки рядом с телом умершего 84-летнего отца
MWM: украинские истребители не могут противостоять ВС России
Макрон резко раскритиковал США. Ход за Вашингтоном
31-летняя Дарья Мельникова вернулась в сериал "Папины дочки"
В Москве задержали мужчину за провоз незадекларированных часов стоимостью 4,5 млн рублей
Политолог Ярошенко: России не следовать возобновлять зерновую сделку
Нарколог Поликарпов: потеря контроля над количеством выпитого — признак начинающегося алкоголизма
Зеленский уверен, что США предоставят Украине гарантии безопасности по израильской модели
Экс-главу новосибирского управления Роздравнадзора обвиняют в кумовстве и хищениях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X