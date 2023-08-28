Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В ходе интервью актриса Валентина Талызина рассказала интересный факт из биографии популярной певицы Аллы Пугачевой, которая в своё время покинула Россию и уехала в Израиль.

Фото: wikipedia.org

По словам Талызиной, однажды Алла Пугачева посетила ЗАГС и сменила своё настоящее отчество на "Борисовну". Согласно этим утверждениям, настоящее имя певицы — Алла Боруховна.

"Про отчество Пугачевой мне все равно. Я только говорила о том, что они (Пугачева и Лия Ахеджакова. — прим.) немножко поменяли себе отчества, подделываясь под общий фон. (Пугачева. — прим) как-то это, в общем, скрыла. А между прочим, поступок-то не очень хороший" — пояснила Талызина

Кроме того, Валентина Талызина заявила, что у Аллы Пугачевой нет антисемитских взглядов.

Для сравнения, актриса привела пример Алисы Бруновны Фрейндлих, которая не изменила ни свою фамилию, ни отчество, несмотря на сложности жизненного пути.

"Мне наплевать, какой национальности был ее папа: итальянец, швед, немец — неважно кто. А важно то, что она взяла фамилию своего папы и отчество свое не меняла. Вот это молодец" — добавила артистка.

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Талызина - о Пугачевой и Ахеджаковой