68-летняя Ирина Хакамада не хочет больше вступать в брак после смерти мужа

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StarHit пишет, что 25 лет Хакамада прожила с с бизнесменом Владимиром Сиротинским. Около двух лет назад бывший политик 68-летняя Ирина Хакамада стала вдовой. В 2021 году Сиротинский скончался из-за болезни сердца. Ирина Хакамада призналась, что связать себя узами брака больше не хочет — очень тяжело далась ей смерть супруга.

Фото: Личный аккаунт Ирина Хакамада в Instagram

"Я могу жить с кем-то, нет проблем, но замуж нет. Я уже делю наследство, с меня хватит", — сказала она в интервью со Светланой Бондарчук.

Тем не менее, Ирина не исключает возможности когда-нибудь опять встретить достойного мужчину. При этом она уточнила, что среди ее окружения мало мужчин, готовых завязать с ней отношения. Ирина уверена, многие представители сильного пола слишком погрязли в предрассудках и найти достойного человека ее возрастной категории будет непросто.

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