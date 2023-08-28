Слава честно рассказала о причине расставания с Анатолием Данилицким

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Более полугода назад Слава эмоционально рассказала о своем разрыве с бизнесменом Анатолием Данилицким. Однако певица не стала раскрывать причины их расставания. Теперь же звезда решилась на откровенность.

Фото: Wikipedia

Зимой Слава неожиданно объявила о расставании с отцом своей младшей дочери.

"Вот еще одна новость к Новому году. Я официально рассталась с Анатолием", — поделилась она в социальных сетях.

Позже 43-летняя артистка рассказала о своем намерении найти новую любовь.

"Было много хорошего, но в последние годы стало много плохого. И вот я здесь. Я красивая, замечательная, талантливая и готова к новым отношениям. Познакомьтесь со мной. Я буду рада познакомиться с красивым, богатым, ответственным, заботливым мужчиной и, конечно, с тем, от кого хорошо пахнет. Вот такие дела", — высказался Слава.

Что стало причиной их разрыва, Слава не уточнила.

"Причина расставания с Анатолием не связана с моими гастролями. Просто были небольшие промахи с его стороны. О них я говорить не буду", — подчеркнула она.

В настоящее время у Славы и Анатолия всё хорошо. "У нас любовь до гроба, мы оба дураки", — подтвердила она в эфире шоу "Шоу Воли" на канале ТНТ.

Брюнетка вспомнила об их предыдущем разрыве.

"Первая причина — я нашла молодого парня, а он нашёл для себя какую-то молодую глупую девушку. Это было лет 12 назад", — поделилась исполнительница в беседе с Павлом Волей.

Она также рассказала, что помешало им в этот раз.

"У меня было много работы, а у него — мало, и он решил развлечься с проститутками в ночном клубе. Я расстроилась, а потом подумала… Давай вернемся домой", — добавила певица.

Ранее Данилицкий признался, что их расставание произошло из-за его ошибок.

"Я — Анатолий. Муж Насти. Отец Антонины. Все, что Настя сказала, — это эмоциональная реакция на те проблемы, которые накопились между нами. Мы не могли встретиться и серьезно обсудить их. В этом есть и моя вина. Во многом. Тем не менее, я люблю ее и хочу сохранить хорошие отношения, если мы не можем вернуться к тому времени, когда были неразлучны…", — отметил предприниматель.

Тогда же Слава сказала, что готова простить своего мужа.

"Я надеюсь на это. Если он изменится, то все будет хорошо. Все зависит от него. Что нужно изменить? Да все! Возраст, внешность, материальное положение… Шучу! Но есть и серьезные моменты. Способен ли он измениться? Конечно! Все способны. Только не надо лениться", — сказала она в программе "Тема" на телеканале RU. TV.

Ранее мы уже сообщили, что Слава и Данилицкий отдыхают вместе на пляжном курорте.

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