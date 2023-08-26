Певица Анна Калашникова оценила новый образ помолодевшего Киркорова

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светская львица Анна Калашникова пристально следит за жизнью отечественных звезд. В беседе с порталом "А теперь внимание!" она высказалась по поводу свежей прически Филиппа Киркорова. Накануне артист появился в соцсетях без парика с короткими седыми волосами.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Блогерша отметила, что "королю все к лицу" и напомнила, что Киркоров не устает удивлять публику своими образами.

"Филипп Киркоров не перестает удивлять всех нас своими образами и перевоплощениями. Благодаря чему всегда интересно за Филиппом наблюдать. Было непривычно увидеть его с короткими волосами. Получилось брутально", — отметила Анна.

При этом она не может определиться, как ему лучше — с короткими или длинными волосами.

Ранее Филипп Киркоров нашел для своего 11-летнего сына будущую жену.

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