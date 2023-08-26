Модель Мария Погребняк показала старое фото с рыжими волосами

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В свое блоге Мария Погребняк обнародовала архивный снимок и рассказала историю своего успеха. На фото она предстала с рыжими волосами.

Фото: личный аккаунт Марии Погребняк в Инстаграм

Известно, что в школьные времена Мария неудачно увеличила губы, поэтому не особо любит экспериментировать со своей внешностью. К услугам пластических хирургов она хоть и прибегает, но не любит об этом распространяться. К тому же, по ее словам, заняться собой она смогла лишь тогда, когда бывший муж начал хорошо зарабатывать.

Вместе с Павлом они прожили вместе 2014 года. Сейчас они находятся в статусе разведённых, однако о бракоразводном процессе двух звезд ничего не известно.

Ранее супруга Тимура Хайдарова показала, как смогла измениться благодаря пластической хирургии.

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