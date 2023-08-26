Легендарный поэт Илья Резник рассказал, в чем таится секрет его счастливого брака с женой Ириной. Вместе они уже 25 лет, и продолжают смотреть в одну сторону. Об этом пишет издание PROZVEZD.
Как отмечает Резник, они с супругой умеют довольствоваться малым, а также прекрасно друг друга понимают. Он считает, что Ирину ему послал сам Бог.
"Ира — главная любовь моей жизни. Это без сомнения. Она послана мне Богом. Мы — единое целое. Этот факт все отмечают", — поделился мужчина.
Он вспомнил историю, как однажды жена композитора Раймонда Паулса Лана подчеркнула — Резнику наконец-то досталась "настоящая жена".
"Нам хорошо вместе, несмотря на то, что у нас нет больших денег. Ничего страшного: мы умеем довольствоваться малым. Мы с Ирой в этом плане абсолютно непривередливые", — подчеркнул артист.
Они делятся заработанными средствами с теми, кто в них нуждается. К ним не раз подходили те, кому они помогли, и благодарили за помощь.
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