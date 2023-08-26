Композитор Илья Резник счастлив с женой даже без отсутствия больших денег

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Легендарный поэт Илья Резник рассказал, в чем таится секрет его счастливого брака с женой Ириной. Вместе они уже 25 лет, и продолжают смотреть в одну сторону. Об этом пишет издание PROZVEZD.

Фото: prt scr youtube.com/Угадай

Как отмечает Резник, они с супругой умеют довольствоваться малым, а также прекрасно друг друга понимают. Он считает, что Ирину ему послал сам Бог.

"Ира — главная любовь моей жизни. Это без сомнения. Она послана мне Богом. Мы — единое целое. Этот факт все отмечают", — поделился мужчина.

Он вспомнил историю, как однажды жена композитора Раймонда Паулса Лана подчеркнула — Резнику наконец-то досталась "настоящая жена".

"Нам хорошо вместе, несмотря на то, что у нас нет больших денег. Ничего страшного: мы умеем довольствоваться малым. Мы с Ирой в этом плане абсолютно непривередливые", — подчеркнул артист.

Они делятся заработанными средствами с теми, кто в них нуждается. К ним не раз подходили те, кому они помогли, и благодарили за помощь.

Ранее актриса Екатерина Шпица рассказала, почему важно выступать в официальный брак.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.