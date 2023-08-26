Внебрачный сын Киркорова рассказал о состоянии артиста

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Здоровье 91-летнего Бедроса Киркорова не может не волновать поклонников, так как в последнее время он все чаще оказывается на больничной койке. Комик Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном артиста, рассказал в беседе с Utro.ru подробности о состоянии певца.

Фото: prt scr youtube.com/Центральное телевидение

По его словам, Киркоров страдает от множества проблем, в частности, у него болит спина и ему трудно передвигаться.

"Бедрос потихоньку угасает, но окружение делает все, чтобы продлить его жизнь. Спасает же его дочь генерала Николая Антошкина — Елена Атошкина, которая постоянно кладет его в больницу. С ним там лежит помощница Олеся", — поделился Матвеев.

Больше всех за звездного отца переживает его не менее звездный сын, который надеется, что Бедрос проживет до 100 лет. Однако сам артист в это не верит.

"Бедрос однажды сказал композитору Игорю Крутому, что проживет до 94 лет", — рассказал пародист.

Ранее Филипп Киркоров признался, что нарушил диету, прописанную ему пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

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