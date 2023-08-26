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Певица София Ротару подарила свою квартиру в Москве преданной поклоннице

1:02
Шоу-бизнес

Певица София Ротару не появляется на публике последние два года, также не дает никаких комментариев о своей жизни и своем местоположении. Как пишет издание "Комсомольская правда", квартиру в Москве за 60 млн рублей, она решила переписать на свою преданную помощницу, которая следит за апартаментами и оплачивает коммунальные услуги.

Певица София Ротару подарила свою квартиру в Москве преданной поклоннице
Фото: личный аккаунт Софии Ротару в Инстаграм

Известно, что певица уже давно хотела продать недвижимость в Москве, но, видимо, это сложно организовать. Неизвестно, получит ли помощница Ротару квартиру себе в собственность.

Апартаменты София Ротару либо приобрела сама, либо, как рассказала бывший директор певицы Ольга Коняхина, ей в дар ее передал экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

Сейчас, как пишут журналисты, Ротару обитает в Италии вместе со своим сыном и его семьей, там она приобрела заграничный домик.

Ранее появилась информация, что за последний год София Ротару сильно постарела.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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