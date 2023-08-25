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Блогер Лебедев: уехавшие за границу россияне по умолчанию несчастны

0:56
Шоу-бизнес

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев выразил мнение, что те россияне, которые уехали за границу, часто по умолчанию несчастны. В своём обзоре новостей на платформе Rutube он поделился этой мыслью.

Блогер Лебедев: уехавшие за границу россияне по умолчанию несчастны
Фото: Официальный аккаунт Артемия Лебедева в Telegram

Лебедев подметил, что всегда испытывал непонимание к тем, кто осуждает тех, кто покинул свою родную страну.

"Те люди, которые уехали, они и так по умолчанию более несчастны, потому что они потеряли связь со всем, что у них здесь было", — поделился он размышлениями.

С точки зрения Лебедева, за границей россияне сталкиваются с рядом трудностей. Они не владеют иностранным языком на должном уровне, а также сталкиваются с негативным отношением местных жителей.

"Те люди, которые уехали, не заслуживают никакого презрения. Их можно просто сейчас пожалеть, что у них сейчас вот такая тяжёлая ситуация", — подчеркнул он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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