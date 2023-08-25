Актриса Вера Алентова не снимает обручальное кольцо в память о Меньшове

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга скончавшегося режиссера Владимира Меньшова Вера Алентова 25 августа посетила сбор труппы театра имени Пушкина. Артистка появилась на публике с обручальным кольцом, которое не снимает в память о любимом муже.

Фото: prt scr youtube.com/Тюменское время

В ходе мероприятия 81-летняя Алентова мило общалась с поклонниками и раздавал интервью. Ее образ журналисты сочли безукоризненным.

Звезда фильма "Москва слезам не верит" стала вдовой в 2021 году. Владимир Меньшов не смог справиться с последствиями коронавируса, его не стало на 82-м году жизни. Вместе супруги прожили 59 лет, воспитав единственную дочь — известную телеведущую Юлию Меньшову.

Уход любимого мужа Вера Алентова переживала очень тяжело и долгое время не появлялась на публике. Несмотря на то, что их брак не был идеальным, многие считают, что они были счастливы вместе.

После смерти Меньшова она предпочла пореже появляться на публике, но свадьбу внука пропустить не смогла. 20 июня 2023 года сын Юлии Меньшовой женился, о чем телеведущая рассказала в своем блоге, а также похвасталась тем, как хорошо выглядит ее мать.

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