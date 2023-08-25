Подруга Ксении Бородиной Катя Жужа перестала молчать после смерти свекра, миллиардера Валерия Маркелова

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

"StarHit" пишет, что в начале августа подписчики Ксении Бородиной стали интересоваться, где находится ее подруга Катя Жужа, которая перестала активно появляться в социальных сетях. Ксения избегала прямого ответа на этот вопрос. Она заявила, что Катя сама выйдет на связь и объяснит все, подтверждая, что они остаются на связи.

И наконец, сегодня Катя Жужа прервала молчание. Она не уточнила подробности о тяжелых событиях в своей жизни, но объяснила, что отсутствовала из-за семейных причин и всё это время была рядом со своей семьей. Теперь она готова вернуться и снова быть активной в социальных сетях.

Оказалось, что в середине июля умер свекр Кати Жужи, 57-летний миллиардер Валерий Маркелов, от онкологического заболевания. Он был одним из основателей группы компаний "1520" и признанным организатором и бизнесменом. Уход Валерия Маркелова стал большой утратой для его семьи, коллег и деловых партнеров.

Напомним, что Катя Жужа вышла замуж за сына предпринимателя, автогонщика Артема Маркелова, около четырех лет назад. Вместе они воспитывают двух сыновей, Макса и Алекса. Кроме того, Артем также принял на себя дочь Кати Жужи, Николь.

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