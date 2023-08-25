В Сети показал встречу актеров "Счастливы вместе" перед съемками "Букиных"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В скором времени стартуют съемки сериала "Букины", который станет продолжением ситкома "Счастливы вместе". Продюсер Сусанна Альперина опубликовала в своем Telegram-канале эксклюзивные фото с актерами проекта.

Фото: кадры из сериала "Счастливы вместе"

Встречу, на которой обсуждались будущие съемки, посетили главные актеры культового сериала Виктор Логинов, Наталья Бочкарева и Александр Якин. Отсутствовала только Дарья Сагалова, которая играла глупую блондинку Свету в оригинальной картине.

Напомним, что сериал "Счастливы вместе" про продавца обуви Гену Букина и его семью выходил с 2006 по 2013 год на телеканале ТНТ и являлся адаптацией американского проекта "Женаты с детьми". Премьера "Букиных" на данный момент не разглашается, однако ждать его не стоит раньше 2024 года.

Ранее Актриса Наталья Бочкарева раскрыла детали сюжета нового сезона "Счастливы вместе".

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