60-летний Александр Домогаров опроверг слухи о будущей свадьбе

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

На днях в интернете появилась информация о том, что актер Александр Домогаров сделал предложение своей избраннице, Татьяне Степановой. Однако, актер, который предпочитает сохранять свою личную жизнь в тайне, отреагировал жестким высказыванием на эти слухи.

Фото: Личный аккаунт Александра Домогарова в Instagram

После похорон бывшей жены и матери своего сына, Александр столкнулся с новостью о своей предполагаемой свадьбе. Некий неизвестный источник утверждал, что после разлуки и последующего воссоединения с Татьяной, Домогаров намеревается официально узаконить свои отношения. Однако эта информация далека от истины, и сам актер подтвердил это в беседе со звездным изданием "StarHit".

"В ближайшие 2 года никто не станет свидетелем моей свадьбы. Когда я приму подобное решение, я не буду прятаться. Невозможно предсказать, как моя жизнь изменится за это время. Говорить сейчас об этом — наглость", — заявил Домогаров.

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