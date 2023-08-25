Певица Светлана Лобода подверглась критики из-за подарков служащим ВСУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода подверглась критике со стороны подписчиков за то, что раздавала военным ВСУ открытки со своим автографом. Видеоролик она опубликовала в своем личном блоге.

Фото: prt scr youtube.com/LOBODA

Во-первых, певицу обвинили в том, что открытки для украинских бойцов она подписала на русском языке. Во-вторых, комментаторы считают, что артистка решила пропиариться на этой поездке, так как забрала с передовой себе осколки снарядов в качестве сувениров.

Поездку Лободы назвали "показушничеством", а также спросили у звезды, что она будет делать, если Украина проиграет в противостоянии с Россией.

Практически все, кто поддерживают Украину, обвиняют Лободу в показной доброте, так как считают, что она лицемерит и на самом деле выступает за Россию.

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