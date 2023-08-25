Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров нашел жену для своего 11-летнего сына Мартина. Об этом пишет издание "ВокругТВ".
Накануне артист дал концерт в зале "Фестивальный" в Сочи. Зрители были рады услышать любимые песни от популярного певца, на протяжении всего вечера ему подносили цветы и букеты.
Среди поклонников таланта артиста оказалась и девочка по имени Амелия, которая подарила Киркорову его портрет. Также она заявила, что хотела бы познакомиться с детьми Филиппа.
"Какая невеста красивая! Ну-ка покрутись. Перед тем, как знакомиться, покажи маму с приданым. Мама хороша!" — одобрительно воскликнул певец.
Ранее Филипп Киркоров публично обратился к своему пластическому хирургу Тимуру Хайдарова и заявил, что нарушил прописанную ему диету.
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