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Певец Филипп Киркоров нашел 11-летнему сыну Мартину будущую жену

0:55
Шоу-бизнес

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров нашел жену для своего 11-летнего сына Мартина. Об этом пишет издание "ВокругТВ".

Певец Филипп Киркоров нашел 11-летнему сыну Мартину будущую жену
Фото: личный аккаунт Филиппа Киркорова в Инстаграм

Накануне артист дал концерт в зале "Фестивальный" в Сочи. Зрители были рады услышать любимые песни от популярного певца, на протяжении всего вечера ему подносили цветы и букеты.

Среди поклонников таланта артиста оказалась и девочка по имени Амелия, которая подарила Киркорову его портрет. Также она заявила, что хотела бы познакомиться с детьми Филиппа.

"Какая невеста красивая! Ну-ка покрутись. Перед тем, как знакомиться, покажи маму с приданым. Мама хороша!" — одобрительно воскликнул певец.

Ранее Филипп Киркоров публично обратился к своему пластическому хирургу Тимуру Хайдарова и заявил, что нарушил прописанную ему диету.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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