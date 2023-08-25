Жена певца Стаса Костюшкина обнародовала редкое семейное фото с матерью артиста

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена российского исполнителя Стаса Костюшкина поделилась с поклонниками в соцсетях редкой семейной фотографией. Юлия опубликовала снимок, на котором была запечатлена мама певца.

Фото: личный аккаунт Юлии Костюшкиной в Инстаграм

Юлия Костюшкина опубликовала снимок со Стасом, детьми и своими родителями. В кадре можно увидеть мать певца — Надежду Аркадьевну.

"Историческая фотография. День рождения Стасика в полном составе детей и наших мам. Вопросы о наших папах прошу не задавать, это дело только нашей семьи", — отметила она.

Пользователи в комментариях оценили семейный снимок, а также отметили, что внуки очень похожи на бабушку.

Напомним, что Стас Костюшкин вместе с супругой Юлией воспитывают двоих детей: 16-летнего Богдана и 7-летнего Мирона. Кроме того, у артиста есть 20-летний сын Мартин от предыдущего брака.

Ранее Стас Костюшкин рассказал о воссоединении группы "Чай вдвоем" спустя 10 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.