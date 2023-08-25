Персонажа Максима Виторгана, который осудил спецоперацию на Украине, в новом сезоне телесериала удалили и заменили с помощью нейросети. Об таком неожиданном для себя повороте в карьере рассказал сам актёр, пишет "МК".
Виторган заявил о дошедших до него слухах, что создателей сериала якобы вынуждали вообще удалить его персонажа, игравшего с Равшаной Курковой, однако по сюжету сделать это было почти невозможно.
Из титров вырезали фамилию артиста, а уже отснятые кадры с ним заменили на дипфейк, похожий одновременно на него и "грустного воробушка", написали в одной из рецензий.
По каким причинам это произошло, давно известно, заключил Виторган.
Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили мёртвым отца продюсера сериала "Измены" в запертой квартире.
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