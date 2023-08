Your browser does not support the audio element.

Персонажа Максима Виторгана, который осудил спецоперацию на Украине, в новом сезоне телесериала удалили и заменили с помощью нейросети. Об таком неожиданном для себя повороте в карьере рассказал сам актёр, пишет "МК".

Фото: "Rally-concert in support of Alexey Navalny 2013-09-06 4105 (cropped)" by putnik is licensed under CC BY 3.0.