Осудившего СВО Максима Виторгана в сериале заменили нейросетью

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Персонажа Максима Виторгана, который осудил спецоперацию на Украине, в новом сезоне телесериала удалили и заменили с помощью нейросети. Об таком неожиданном для себя повороте в карьере рассказал сам актёр, пишет "МК".

Фото: "Rally-concert in support of Alexey Navalny 2013-09-06 4105 (cropped)" by putnik is licensed under CC BY 3.0.

Виторган заявил о дошедших до него слухах, что создателей сериала якобы вынуждали вообще удалить его персонажа, игравшего с Равшаной Курковой, однако по сюжету сделать это было почти невозможно.

Из титров вырезали фамилию артиста, а уже отснятые кадры с ним заменили на дипфейк, похожий одновременно на него и "грустного воробушка", написали в одной из рецензий.

По каким причинам это произошло, давно известно, заключил Виторган.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили мёртвым отца продюсера сериала "Измены" в запертой квартире.

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