Прославившийся сыгранной ролью в сериале "Универ" актер Александр Мартынов признался, что не может найти новую работу из-за "заштампованности". Своей проблемой он поделился на YouTube-канале PROжизнь.
Мартынов рассказал, что его перестали приглашать в кино. Среди продюсеров ходит мнение, что якобы он "дорого стоит".
"Продюсеры не любят актеров, которые долго играли одну роль, считают их заштампованными", — пожаловался артист.
Он гордится своей ролью и успехом сериала, но переживает, что нет работы — ведь нужно платить ипотеку.
"Универ" закончился, ипотека осталась, и она сама себя не выплатит. До 2034 года еще платить", — заявил Мартынов.
Ранее актриса Наталья Бочкарева рассказала о продолжении сериала "Счастливы вместе".
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