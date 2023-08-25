Актер Александр Мартынов заявил об отсутствии новых ролей из-за успеха сериала "Универ"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прославившийся сыгранной ролью в сериале "Универ" актер Александр Мартынов признался, что не может найти новую работу из-за "заштампованности". Своей проблемой он поделился на YouTube-канале PROжизнь.

Фото: prt scr youtube.com/Супротек Рейсинг. Автомобили и Люди

Мартынов рассказал, что его перестали приглашать в кино. Среди продюсеров ходит мнение, что якобы он "дорого стоит".

"Продюсеры не любят актеров, которые долго играли одну роль, считают их заштампованными", — пожаловался артист.

Он гордится своей ролью и успехом сериала, но переживает, что нет работы — ведь нужно платить ипотеку.

"Универ" закончился, ипотека осталась, и она сама себя не выплатит. До 2034 года еще платить", — заявил Мартынов.

Ранее актриса Наталья Бочкарева рассказала о продолжении сериала "Счастливы вместе".

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