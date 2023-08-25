Дочь Сергея Жукова пожаловалась на травлю в школе из-за популярности отца

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова в беседе с порталом "СтарХит" пожаловалась, что подвергалась травле в школе. Ника призналась, что это было связанно с популярностью папы.

Фото: Личный аккаунт Сергея Жукова в Instagram

По словам 14-летней Жуковой, в частной школе все думали, что ей ставят хорошие оценки только из-за известного папы. Она отметила, что долгое время стеснялась своего отца.

"Я училась в частной школе, а там все дети избалованные. Там все проплачено. Например, когда я получала пятерки, многие говорили, что это все благодаря папе. Мне было очень тяжело, и я долго с этим справлялась. Только недавно начала понимать, что папа — мой плюс, а не минус. До этого стеснялась, но у нас были психологические разговоры с родителями, и они мне объяснили, что это нормально", — поделилась девочка.

Наследница поп-звезды решила выбрать актерскую профессию и уже снялась в своем первом полнометражном фильме. Ника Жукова сыграла начинающего блогера в картине "Чижик-Пыжик возвращается".

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