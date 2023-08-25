Певица Валерия опубликовала редкое фото старшего сына в его день рождения

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Валерия поделилась с подписчиками счастливым моментом своей жизни. Звезда поздравила в соцсетях старшего сына Артемия с 29-летием.

Фото: личный аккаунт Валерии в Инстаграм

Артистка опубликовала редкое совместное фото с именинником и написала трогательный пост.

"Старший сын — это звучит гордо. Мне не верится, что мальчишка-сорванец, который в детстве давал всем жару, вырос в такого умного, доброго, сильного, надежного, заботливого молодого человека. Темочка мой, с днем рождения! Будь, пожалуйста, здоров и счастлив. Пусть карьера движется в гору, а понятия и принципы ни за что не меняются. Люблю тебя и очень горжусь", — написала Валерия.

Напомним, что Артемий родился в браке Валерии с композитором Александром Шульгиным в 1994 году. Мальчик окончил университет в Швейцарии, а после остался там жить. Сейчас наследник певицы вместе со своей супругой приживает в Монтре и руководит собственной музыкальной студией.

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