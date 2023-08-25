Актриса Екатерина Климова похвасталась двухэтажной квартирой в центре Москвы

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актриса Екатерина Климова опубликовала на собственном YouTube-канале обзор на свою квартиру. Оказалось, что знаменитость живет в двухэтажных апартаментах.

Фото: prt scr youtube.com/Екатерина Климова

Звезда отечественного кино живет с детьми в квартире за 125 миллионов рублей, в доме расположенном в самом центре Москвы — на Кутузовском проспекте. Ремонт жилья был завершен в 2014 году. На первом этаже расположилась кухня с антикварной мебелью, хозяйская спальня и гардеробная. В интерьере преобладает классический стиль с лепниной, дорогим декором и позолотой. Кроме того, в жилье также есть офис, который Екатерина называет тайной комнатой.

"Атмосфера квартиры создавалась не за год. Все это потихонечку обрастало, у каждого предмета есть своя история", — поделилась актриса.

Поднимаясь по кованной лестнице на второй этаж, попадаешь в небольшую гостиную, в которой стоит барабанная установка и спортивный уголок. Также там расположены комнаты четверых детей Климовой: сыновей Корнея и Матвея, а также дочек Лизы и Беллы.

Известно, что у актрисы также есть загородный дом в районе Новой Риги, где она проводит практически все лето.

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