Леонид Агутин рассказал о договорённости с Пелагеей на шоу "Голос"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин поделился некоторыми деталями закулисья шоу "Голос". Он вспомнил, что у него были предварительные договорённости с певицей Пелагеей. Об этом артист рассказал в программе Татьяны Навки "Команда" на канале Kion.

Фото: Личный аккаунт Леонида Агутина в Instagram

В ходе конкурса Пелагея и Агутин столкнулись с ситуацией, когда им пришлось выбирать между двумя талантливыми вокалистами — Алёной Тойминцевой и Антоном Беляевым. Артист отметил, что он решил объединить их в дуэт согласно правилам, но принятие окончательного решения оказалось сложным. Как рассказал певец, он специально не ставит в пары слабого и сильного исполнителя, чтобы зрителям было сложнее выбирать.

"И это был договорняк конкретный, мой с Пелагеей. Она пришла и сказала: "У тебя нарисовывается один дуэт, и я чувствую, что ты на распутье. В общем, если вдруг на выход ты отправишь Антона, знай — я сразу заберу", — поделился Агутин.

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