Музыкант Юрий Лоза сопоставил свою музыку с композициями SHAMAN`а (Ярослава Дронова). Лоза поделился, что у него также есть патриотический материал, однако телеканалы игнорируют его творчество. Эту информацию сообщил сайт Starhit.ru.
Певец выразил недовольство тем, что его патриотические песни не попадают в эфир на телеканалах, которые с удовольствием транслируют музыку певца SHAMAN`а. Лоза считает, что это несправедливо.
"Каждый канал говорит: "Это не наш формат", — и отбрыкивается. Надо отставить в сторону все форматы. У нас сейчас общие задачи — начинать формировать патриотическое сознание населения", — заявил Лоза.
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