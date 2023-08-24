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Юрий Лоза пожаловался, что телеканалы игнорируют его патриотические песни

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Шоу-бизнес

Музыкант Юрий Лоза сопоставил свою музыку с композициями SHAMAN`а (Ярослава Дронова). Лоза поделился, что у него также есть патриотический материал, однако телеканалы игнорируют его творчество. Эту информацию сообщил сайт Starhit.ru.

Юрий Лоза пожаловался, что телеканалы игнорируют его патриотические песни
Фото: Официальное сообщество Юрия Лозы в соцсети "В Контакте"

Певец выразил недовольство тем, что его патриотические песни не попадают в эфир на телеканалах, которые с удовольствием транслируют музыку певца SHAMAN`а. Лоза считает, что это несправедливо.

"Каждый канал говорит: "Это не наш формат", — и отбрыкивается. Надо отставить в сторону все форматы. У нас сейчас общие задачи — начинать формировать патриотическое сознание населения", — заявил  Лоза.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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