40-летняя Ксения Бородина упала в бассейн вместе с дочерью на отдыхе

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что телеведущая Ксения Бородина в настоящее время находится на отдыхе в Турции, где она активно ведет свои социальные сети, рассказывает своей аудитории о своем отдыхе и делится фотографиями в купальниках. Недавно она опубликовала в своих историях забавное видео со своей младшей дочерью.

Фото: Личный аккаунт Ксении Бородиной в Instagram

В этом видео телеведущая предстала в черном купальнике и солнцезащитных очках, а ее дочь Теона была одета в ярко-розовый наряд. Они пытались залезть на большую надувную утку, которая находилась в бассейне. Почти получилось, но в конце Ксения и ее дочь упали в воду.

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