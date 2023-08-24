Кейт Миддлтон и принц Уильям злятся на Гарри из-за отрывка его мемуаров

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

После отказа от королевских обязанностей, принц Гарри и Меган Маркл переехали в США, стремясь защитить свою частную жизнь от внимания общественности. Однако, несмотря на это, сначала они выпустили документальный сериал о своей жизни, а позже Гарри анонсировал свои мемуары под названием "Запасной". Последний проект принца вызвал негативные последствия для его отношений с родственниками и особенно повлиял на его связь с братом Уильямом.

Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.

Peopletalk пишет, что королевский эксперт Том Куинн поделился информацией, что Кейт Миддлтон и принц Уильям до сих пор испытывают злость по поводу мемуаров Гарри. Гарри рассказал о столкновении с братом, и такие откровения серьезно задели Уильяма и вызвали раздражение. Куинн утверждает, что сотрудники Гарри и Меган, а также сотрудники Кейт и Уильяма подтверждают наличие напряженности между ними.

Напомним, что принц Гарри опубликовал мемуары в январе, где рассказал о своей личной жизни, включая интимные детали, проблемы с наркотиками и свою военную службу. Он также затронул тему своего брата в своих рассказах.

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