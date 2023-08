Your browser does not support the audio element.

После отказа от королевских обязанностей, принц Гарри и Меган Маркл переехали в США, стремясь защитить свою частную жизнь от внимания общественности. Однако, несмотря на это, сначала они выпустили документальный сериал о своей жизни, а позже Гарри анонсировал свои мемуары под названием "Запасной". Последний проект принца вызвал негативные последствия для его отношений с родственниками и особенно повлиял на его связь с братом Уильямом.

Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.