Продюсер Лавров прокомментировал скандал с шоу Земфиры* в Казахстане: "Кукушка улетела"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Работавший ранее с певицей Земфирой* музыкальней продюсер Сергей Лавров прокомментировал недавний скандал с её шоу в Казахстане. Он рассказал, что об этом думает в беседе с "Абзацем".

Фото: instagram.com/ katya_novik88

Всё дело в "сложном" характере рок-исполнительницы, считает Лавров.

Он отметил, что Земфира* последние лет десять вела себя прилично. А раньше у неё скандалов было много, она могла выйти и сорвать концерт, так как у неё "улетала кукушка".

Теперь Земфира* начала устраивать скандалы в стране, в которой она, по сути, гастарбайтер, добавил продюсер.

Ранее сообщалось, что Земфира* своими заявлениями разозлила организаторов и некоторых местных жителей, которые обвинили певицу в неуважении к своей стране.

* Признана иностранным агентом решением Министерства юстиции России от 10 февраля 2023 года

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