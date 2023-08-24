В Новом Рижском театре пересмотрели зарплату 47-летней актрисе Чулпан Хаматовой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

По информации, полученной изданием "Абзац", 47-летняя актриса Чулпан Хаматова заключила новый контракт с Новым Рижским театром еще в начале лета. Вместе с изменением контракта изменилась и сумма ее ежемесячного гонорара. Согласно источнику, гонорар актрисы увеличился с €800 до €1200 в месяц.

Фото: Личный аккаунт Чулпан Хаматовой в Instagram

В эту сумму входят рабочие часы Хаматовой в театре, гастроли и репетиции. Кроме того, она получает дополнительные выплаты за каждый сыгранный спектакль, а также за свой опыт и медийность. Актриса также продолжает играть в моноспектакле "Post Scriptum" в Новом Рижском театре.

В новом сезоне Хаматова сыграет в своем втором спектакле в Новом Рижском театре, который будет основан на фильме кинорежиссёра Валерия Тодоровского "Страна глухих". Премьера спектакля запланирована на 14 ноября.

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