Девушка Тимати Валентина Иванова пожаловалась на проблемы с кожей из-за солнца

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что Валентина Иванова — модель и нынешняя пассия Тимати, проводит отпуск вместе с ним. Они наслаждаются серфингом, купанием в океане и делают совместные фото на память. В отпуске также присутствуют мама Тимати — Симона Юнусова и его дочь Алиса от модели Алены Шишковой.

Фото: Личный аккаунт Валентины Ивановой в Instagram

Кажется, Иванова прекрасно ладит с близкими артиста. Валентина не забывает о своей аудитории и активно ведет личный блог, где делится подробностями своего отдыха. Недавно она объяснила, почему избегает солнца. Она рассказала, что раньше любила длительно находиться под палящим солнцем, но заметила появление пигментных пятен и родинок на своем теле. В связи с этим она теперь старается максимально прятаться от солнца. Ее косметичка наполнилась различными кремами, спреями и кушонами с SPF-защитой для лица, которые она использует повсюду.

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