Певица Светлана Лобода приехала на Украину в День независимости с песнями и подарками.
Исполнительница хита "Твои глаза" посетила позиции ВСУ в честь "Дня незалежности".
Певице дали подержать образцы вооружения украинской армии. Она выразила надежду на победу Украины и обретение независимости.
"Спасибо нашим солдатам, которые каждую минуту рискуют жизнями ради свободного будущего наших детей. Мы обязательно победим, потому что мы сила", — написала певица в своём микроблоге.
Ранее продюсер Леонид Дзюник предрёк Верке Сердючке судьбу Светланы Лободы.
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Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.