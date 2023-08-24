Светлана Лобода приехала на позиции ВСУ в День независимости Украины

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Певица Светлана Лобода приехала на Украину в День независимости с песнями и подарками.

Фото: Фото из ВК-аккаунта Светланы Лободы https://vk.com/lobodaofficial

Исполнительница хита "Твои глаза" посетила позиции ВСУ в честь "Дня незалежности".

Певице дали подержать образцы вооружения украинской армии. Она выразила надежду на победу Украины и обретение независимости.

"Спасибо нашим солдатам, которые каждую минуту рискуют жизнями ради свободного будущего наших детей. Мы обязательно победим, потому что мы сила", — написала певица в своём микроблоге.

Ранее продюсер Леонид Дзюник предрёк Верке Сердючке судьбу Светланы Лободы.

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